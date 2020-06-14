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13:59   14 Июня 2020
Политика

Путин объявил 1 июля всероссийским днем голосования по поправкам к Конституции

Путин объявил 1 июля всероссийским днем голосования по поправкам к Конституции

Всероссийский день голосования по поправкам к Конституции РФ состоится 1 июля. Об этом в воскресенье заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства также заявил, что поправка, касающаяся передачи части полномочий президента к парламенту, является еще одним шагом к демократизации российского общества.

По словам председателя Центральной избирательной комиссии РФ Эллы Памфиловой, власти организуют голосование так, что оно будет безопаснее похода в магазин. 

Поправки в Основной закон России были проработаны с целью улучшить качество жизни россиян. Самые главные положения — качество и доступность медпомощи, обязательная ежегодная индексация пенсий, ответственность государства за защиту прав трудящихся и другие. 

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Автор: Юлия Яковлева
#путин #поправки #конституция

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