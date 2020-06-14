Отставной подполковник ФСБ Филатов вспомнил подробности штурма больницы в Буденновске

Участник штурма больницы в Буденновске, подполковник ФСБ в отставке Алексей Филатов поделился воспоминаниями о трагедии и рассказал о судьбе некоторых сослуживцев в 25-ую годовщину теракта.

Первое, что увидел подполковник по прибытию на место — связанных заложников, стоящих в окнах медучреждения, сообщает Федеральное агентство новостей. Филатов вспомнил больничные простыни, на которых кровью было написано "не стреляйте". Действия террористов походили на настоящий расстрел, рассказал он. По словам Филатова, он был потрясен тем, что увидел тогда в больнице.

"Это неизгладимое впечатление произвело на меня и моих сослуживцев", — поделился страшными воспоминаниями Филатов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Почти 200 вооруженных боевиков под руководством Шамиля Басаева напали на больницу в Буденновске 14 июня 1995 года. Более 1,5 тыс. человек оказались заложниками банды. Жители Буденновска почтили память погибших при исполнении долга сотрудников правоохранительных органов в годовщину трагедии, сообщает телеканал "360".