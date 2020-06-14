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13:42   14 Июня 2020
Экономика

Резкое увеличение МРОТ может стать причиной дестабилизации рынка труда

Резкое увеличение МРОТ может стать причиной дестабилизации рынка труда

Повышение минимального размера оплаты труда может вызвать цепную реакцию в экономике, усилив инфляционные процессы и ударив по предпринимательству. К такому выводу пришел эксперт Александр Сафонов, изучивший предложение Владимира Жириновского.

Представленный лидером фракции ЛДПР Владимиром Жириновским проект повышения МРОТ призван увеличить доходы россиян. Однако у инициативы есть ряд неочевидных последствий, которые могут усложнить обстановку в национальной экономике. В первую очередь, рост зарплат будет вынуждать работодателя увеличивать стоимость товара, тем самым компенсируя потери. По итогу, вместе с МРОТ вырастут цены в магазинах и инфляция, что нивелирует изменения.

Существует также опасность недобросовестного поведения со стороны работодателей. Проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов рассказа РИА Новости, что многие предприниматели начнут "играть" с зарплатой своих подчиненных, выплачивая им деньги за неполный рабочий день. Заманчивая идея о поддержке населения в итоге оказывается популизмом, не связанным с реальной практикой.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #экономика #мрот #инфляция #трудоустройство

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