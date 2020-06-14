Путин: РФ разрабатывает контргиперзвуковое оружие

Россия с большой долей вероятности будет обладать средством борьбы с гиперзвуковым оружием. Его используют в случае необходимости, когда другие страны таковое создадут. Об этом заявил сегодня президент РФ Владимир Путин.

Россия разрабатывает контргиперзвуковое оружие. В скором времени оно появится и с большой долей вероятности будет использовано для борьбы с гиперзвуковым вооружением, когда другие страны его создадут. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

Он добавил, что в настоящее время Россия и США сохраняют примерный паритет в сфере развития ядерного оборонного комплекса и по носителям, и по количеству боезарядов.