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13:19   14 Июня 2020
Армия

Путин: РФ разрабатывает контргиперзвуковое оружие

Путин: РФ разрабатывает контргиперзвуковое оружие

Россия с большой долей вероятности будет обладать средством борьбы с гиперзвуковым оружием. Его используют в случае необходимости, когда другие страны таковое создадут. Об этом заявил сегодня президент РФ Владимир Путин.

Россия разрабатывает контргиперзвуковое оружие. В скором времени оно появится и с большой долей вероятности будет использовано для борьбы с гиперзвуковым вооружением, когда другие страны его создадут. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин. 

Он добавил, что в настоящее время Россия и США сохраняют примерный паритет в сфере развития ядерного оборонного комплекса и по носителям, и по количеству боезарядов.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #путин

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