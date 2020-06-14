Путин объяснил беспорядки в США глубинным кризисом политсистемы страны

Беспорядки в США происходят из-за глубокого кризиса в стране. Такого мнения придерживается президент России Владимир Путин.

В интервью программе "Москва. Кремль. Путин" он заявил, что происходящие в Соединенных Штатах события являются следствием внутренних кризисов. По его мнению, этот кризис зародился с приходом к власти Дональда Трампа.

Когда Трамп победил на выборах, его политические оппоненты попытались оспорить легитимность избрания президента. Путин отметил, что он старается не комментировать происходящие в других странах события или делать это крайне аккуратно.

Главной проблемой США, по мнению Путина, является то, что групповые партийные интересы стоят выше интересов народа.