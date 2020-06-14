Журналист из Вологды предложил свою версию гибели тургруппы на перевале Дятлова

Причину трагической гибели девяти человек в составе тургруппы под руководством Игоря Дятлова искали многие исследователи с самого момента происшествия — 2 февраля 1959 года. Публицист из Вологды Владимир Гарматюк предложил свою версию случившегося.

Одной из основных официальных причин трагедии является "стихийная сила", которую члены тургруппы не смогли преодолеть. Однако общественность посчитала такую формулировку слишком неопределенной, поэтому трагедия обросла слухами об НЛО, иностранных шпионах и других невероятных возможных причинах.

Вологодский журналист Гарматюк напомнил, что в ночь трагедии местные жители видели в небе вспышку и взрыв. Исследователь предположил, что это взорвалась ступень ракеты, которая стала причиной схода снежной лавины на советских студентов. По словам Гарматюка, такая версия объясняет травмы у некоторых участников экспедиции.

Жительница Свердловской области Свердловской области Александра Стрельцова в феврале заявила об НЛО, который она якобы видела недалеко от трагического места гибели тургруппы Дятлова. По ее словам, в этот момент она заметила сбои в работе автомобиля и спутниковых телефонов, сообщает телеканал "360".