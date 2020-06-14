Путин объяснил беспорядки в США нежеланием властей отстаивать интересы общества

Федеральные и региональные власти США не выстраивают совместную работу в интересах общества. Президент России Владимир Путин объяснил произошедшие на Западе беспорядки и оценил эффективность российской системы относительно американской.

Пандемия коронавирусной инфекции вскрыла серьезный кризис, который длительное время формировался в американском обществе. Одной из причин событий в США является отсутствие прямого контакта между властями разных уровней. Указы президента страны игнорируются руководителями на местах, к примеру губернаторами штатов. Подобный подход демонстрирует намерение властей работать в интересах своих партий, а не общества. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил журналисту телеканала "Россия-1" Павлу Зарубину.

Российская система оказалась эффективнее. Правительство и главы регионов работают сообща, в одной команде. Поэтому страна достаточно уверенно выходит из ситуации с коронавирусом, в отличие от США. Большое интервью российского лидера в рамках проекта "Москва. Кремль. Путин" выйдет в эфир 14 июня в 22:00 по московскому времени.