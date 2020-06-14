Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин объяснил беспорядки в США нежеланием властей отстаивать интересы общества

Путин объяснил беспорядки в США нежеланием властей отстаивать интересы общества

 Путин: Россия выходит из пандемии с минимальными потерями

Путин: Россия выходит из пандемии с минимальными потерями
Россиян с 1 июля ждут новые надбавки и перерасчет пенсий

Россиян с 1 июля ждут новые надбавки и перерасчет пенсий

 Цены на вторичное жилье в России начинают снижаться

Цены на вторичное жилье в России начинают снижаться
Berlingske: планы на «мир в Арктике» разбиваются о реальность

Berlingske: планы на «мир в Арктике» разбиваются о реальность

 Баранец рассказал об ответе РФ на планы США по захвату Крыма и Калининграда

Баранец рассказал об ответе РФ на планы США по захвату Крыма и Калининграда
Путин объяснил беспорядки в США нежеланием властей отстаивать интересы общества

Путин объяснил беспорядки в США нежеланием властей отстаивать интересы общества

 Путин: Россия выходит из пандемии с минимальными потерями

Путин: Россия выходит из пандемии с минимальными потерями
Россиян с 1 июля ждут новые надбавки и перерасчет пенсий

Россиян с 1 июля ждут новые надбавки и перерасчет пенсий

 Цены на вторичное жилье в России начинают снижаться

Цены на вторичное жилье в России начинают снижаться
Berlingske: планы на «мир в Арктике» разбиваются о реальность

Berlingske: планы на «мир в Арктике» разбиваются о реальность

 Баранец рассказал об ответе РФ на планы США по захвату Крыма и Калининграда

Баранец рассказал об ответе РФ на планы США по захвату Крыма и Калининграда
12:38   14 Июня 2020
Общество

Путин: Россия выходит из пандемии с минимальными потерями

Путин: Россия выходит из пандемии с минимальными потерями

Российская Федерация выходит из пандемии коронавируса уверенно и с минимальными потерями, заявил президент РФ Владимир Путин.

На 14 июня по официальной статистике выявлено 528 964 инфицированных коронавирусной инфекцией. Из них почти половина уже выздоровела — 280 050 человек, скончались за весь период пандемии 6948 человек.

В настоящее время во всех 85 регионах страны граждане в обязательном порядке должны носить в общественных местах средства индивидуальной защиты — медицинские маски и перчатки. Вся оперативная и точная информация по статистике коронавируса в России отражена на официальном сайте стопкоронавирус.рф. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#россия #путин #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...