Путин: Россия выходит из пандемии с минимальными потерями

Российская Федерация выходит из пандемии коронавируса уверенно и с минимальными потерями, заявил президент РФ Владимир Путин.

На 14 июня по официальной статистике выявлено 528 964 инфицированных коронавирусной инфекцией. Из них почти половина уже выздоровела — 280 050 человек, скончались за весь период пандемии 6948 человек.

В настоящее время во всех 85 регионах страны граждане в обязательном порядке должны носить в общественных местах средства индивидуальной защиты — медицинские маски и перчатки. Вся оперативная и точная информация по статистике коронавируса в России отражена на официальном сайте стопкоронавирус.рф.