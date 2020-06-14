«Дух Америки победит». Трамп вдохновил элиту армии США, примерив амплуа Мюнхгаузена

Президент США выступил перед выпускниками одной из старейших военных академий Вест-Пойнт. Накануне элита американской армии благоговейно выслушивала фактически предвыборные речи своего верховного главнокомандующего, который традиционно превозносил американский образ жизни, американское доминирование в мире, американское оружие et cetera.

Пресс-служба Белого дома вторила временному хозяину Овального кабинета : «Дух Америки всегда побеждает. В конце концов, так и происходит».

Оговорка «в конце концов» весьма уместна. Пафос патриотических речей блекнет на фоне разразившегося в США «черного майдана». Учитывая «всенародную» и «всепартийную» поддержку этого побочного эффекта западной демократии, скорее свирепствующие на улицах грабители и мародеры будут объявлены «носителями истинно американских ценностей». «Дух Америки» в конце концов победит. Только дух будет с запахом гари.

Впрочем, надо отдать должное Дональду Трампу, он внес свежую струю как в историю Соединенных Штатов, так и в состояние современных вооруженных сил страны.

Говоря о прошлом, президент США подчеркнул роль выдающихся генералов Второй мировой войны. Особо выделив выпускников Вест-Пойнта — генералов Дуайта Эйзенхауэра (34-й президент США) и Омара Брэдли. Которые привели Штаты (цитата): «… к победе над зловещими нацистами и имперскими фашистами. Армия также держала оборону против угнетения со стороны коммунизма».

Не стоит гадать, кого Трамп называет «имперскими фашистами» и как армия успешно защищала Штаты от коммунистов. Гораздо конкретнее глава Соединенных Штатов был в описании научно-технических достижений.

Ранее он уже говорил о суперракете, которая в десятки раз быстрее всех существующих ракет в мире. Но тогда же он заверил страну в скорой высадке на Марсе, а также пообещал Америке величайшие вооружения». Слова Трампа сочли «небольшим» преувеличением.

На этот раз роль целевой аудитории досталась молодым офицерам. Главнокомандующий доложил, что новейшие американские гиперзвуковые ракеты с расстояния 1600 километров смогут попасть в объект диаметром всего в 70 сантиметров. И движутся они в 17 раз быстрее любой из существующих сегодня в мире ракет.

Зал не взорвался хохотом. Хотя, теоретически, слушатели лучшей военной академии Штатов должны знать физику хотя бы в рамках школьного курса. Не американского — нашего, российского.

Как известно знающим физику, скорость звука составляет 343 метра в секунду. Существующая в России ракета ЗМ22 комплекса «Циркон» развивает скорость в 8 Махов, что равно 2,744 км/сек. Описанная Трампом ракета якобы развивает скорость в 46,648 км/сек., что невозможно по определению.

Третья космическая скорость, необходимая для того, чтобы запущенная с планеты Земля ракета покинула пределы Солнечной системы, в 2,8 раза меньше — всего лишь 16, 650 км/сек.

И дело даже не в том, что сегодня в мире нет материалов, способных выдержать возникающую при такой скорости температуру плазмы. Проблема в том, что на такой скорости ракета не способна маневрировать — она банально не выдержит перегрузку в тысячи жэ. А будучи запущенной из любой точки Земли, она ни в цель диаметром 70 см, ни в какую другую на планете не попадет просто потому, что преодолев земное тяготение, улетит в никуда.

И хотя это известно любому школьнику в России, ни президенту США, ни его консультантам, ни слушателям Академии сие неведомо.

Остается лишь пожелать успеха американскому Мюнхгаузену. Как известно, барону удалось однажды вытащить себя из болота за волосы. Сегодня Дональду Трампу его опыт как нельзя кстати.

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