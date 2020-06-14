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12:35   14 Июня 2020
Общество

Сдавшие плазму крови москвичи получат подарки ко Всемирному дню донора

Сдавшие плазму крови москвичи получат подарки ко Всемирному дню донора

Жители российской столицы, перенесшие коронавирус и сдавшие плазму крови, 14 июня получат подарки в честь Всемирного дня донора. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова.

Плазма крови избавившихся от коронавируса людей используется в процессе лечения пациентов с COVID-19, чье состояние оценивается как тяжелое. Уже 14 июня доноры из Москвы получат "чемоданчик с сувенирами", отметила Ракова. Туда входят антисептик, набор масок и значки.

С 9 июня в столице отменен режим самоизоляции. Кроме того, горожанам разрешили передвигаться по городу без пропусков. С 16 июня будут отменены некоторые другие введенные из-за ситуации с коронавирусом ограничения. Например, откроются стоматологические клиники.

С 25 июня по 1 июля в России пройдет голосование по поправкам к Конституции РФ. Среди них фигурирует вопрос медпомощи. В частности, государство обеспечит доступность и качество медицинских услуг для граждан. Среди других предложений – ежегодная индексация пенсий и адресная соцподдержка.

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Автор: Юлия Яковлева
#москва #подарки #донор

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