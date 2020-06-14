Россиян с 1 июля ждут новые надбавки и перерасчет пенсий

Пенсионный фонд подготовил ряд изменений для российских пенсионеров, которые вступят в силу уже с 1 июля 2020 года. В частности, речь идет об индексации выплат для пенсионеров-опекунов, надбавках и индивидуальном перерасчете.

Начиная с 1 июля в России начинает действовать закон, по которому пенсионеры, являющиеся опекунами и попечителями несовершеннолетних детей, больше не относятся к категории работающих граждан. Поэтому они смогут рассчитывать на индексацию страховой части пенсии. Надбавка коснется 29,6 тысяч граждан.

Также в июле в два раза увеличится фиксированная часть пенсии по старости для тех, кому исполнилось 80 дет. Также эта надбавка коснется тех, кто получил первую группу инвалидности.

Как сообщает Федеральное агентство новостей, с 1 июля размер пенсий может быть пересчитан в пяти случаях. Если изменилось число нетрудоспособных лиц, находящихся на иждивении пенсионера. Для тех, кто переехал на Крайний Север или в местности, которая приравненная к нему. На повышение фиксированной выплаты смогут также рассчитывать граждане, которым положены начисления за "северный стаж". Кроме того, пенсионеры имеют право на доплату, если у них есть 30-летний стаж в сельском хозяйстве, а также в случае, если при назначении пенсий ранее не учитывались нестраховые периоды, включаемые в страховой стаж с начислением за них страховых баллов.