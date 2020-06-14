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 Качиньский признал Baltic Pipe политпроектом, который не отменит закупку газа из РФ

Качиньский признал Baltic Pipe политпроектом, который не отменит закупку газа из РФ
13:13   14 Июня 2020
Весь мир

Качиньский признал Baltic Pipe политпроектом, который не отменит закупку газа из РФ

Качиньский признал Baltic Pipe политпроектом, который не отменит закупку газа из РФ

Глава правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский на вопрос о польской независимости от российского газа и реакции Москвы, которой может бояться республика, призвал не думать в «категориях страха». Тот факт, что нужда поляков что-то покупать у РФ исчезнет, не означает, что они ничего не купят.

 «Мы будем покупать там, где будут хорошие цены, рыночные или даже лучше. Мы закладываем фундамент для борьбы за такую ​​цену. Мы не исключаем экономического сотрудничества с Россией. Мы просто говорим, что в его основе не может лежать шантаж»,  — объяснил польский политик. 

Также Качиньский считает важными предстоящие президентские выборы в Польше, потому что они определят не только лидера страны, но и сможет ли Варшава продолжить путь, начатый пять лет назад.

«Мы должны добиться того, чтобы эти изменения нельзя было аннулировать, а это, в свою очередь, требует многих начинаний и изменений», — отметил польский политик.

Качиньский признал Baltic Pipe политпроектом, который не отменит закупку газа из РФ

Варшаве нужно решить вопрос структурных и кадровых изменений, продолжил Качиньский. Действующий лидер Анджей Дуда, участвующий в выборах, готов к снова занять президентский пост.

«Анджей Дуда должен быть президентом. Он хороший президент, он тот человек, который вовлечен в процесс изменений и понимает необходимость их внедрения,  — считает польский политик.

При этом Качиньский отметил, что в ходе президентских выборов сложно победить в одиночку. Польше необходимо стремиться стать эффективным государством, которое функционирует во благо и во имя безопасности граждан, а также отстаивает интересы нации.

«Что касается медийной силы, наши противники в этом плане все еще намного сильнее нас», — подытожил он.

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Автор: Андрей Рыдаль
#россия #польша #экономика #газ

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