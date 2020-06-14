Качиньский признал Baltic Pipe политпроектом, который не отменит закупку газа из РФ

Глава правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский на вопрос о польской независимости от российского газа и реакции Москвы, которой может бояться республика, призвал не думать в «категориях страха». Тот факт, что нужда поляков что-то покупать у РФ исчезнет, не означает, что они ничего не купят.

«Мы будем покупать там, где будут хорошие цены, рыночные или даже лучше. Мы закладываем фундамент для борьбы за такую ​​цену. Мы не исключаем экономического сотрудничества с Россией. Мы просто говорим, что в его основе не может лежать шантаж», — объяснил польский политик.

Также Качиньский считает важными предстоящие президентские выборы в Польше, потому что они определят не только лидера страны, но и сможет ли Варшава продолжить путь, начатый пять лет назад.

«Мы должны добиться того, чтобы эти изменения нельзя было аннулировать, а это, в свою очередь, требует многих начинаний и изменений», — отметил польский политик.

Варшаве нужно решить вопрос структурных и кадровых изменений, продолжил Качиньский. Действующий лидер Анджей Дуда, участвующий в выборах, готов к снова занять президентский пост.

«Анджей Дуда должен быть президентом. Он хороший президент, он тот человек, который вовлечен в процесс изменений и понимает необходимость их внедрения, — считает польский политик.

При этом Качиньский отметил, что в ходе президентских выборов сложно победить в одиночку. Польше необходимо стремиться стать эффективным государством, которое функционирует во благо и во имя безопасности граждан, а также отстаивает интересы нации.