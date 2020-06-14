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12:10   14 Июня 2020
Общество

Тест системы электронного голосования проведут в Москве 18 июня

Тест системы электронного голосования проведут в Москве 18 июня

Тестирование электронной системы голосования в Москве перед голосованием по поправкам к Конституции предположительно состоится 18 июня, сообщил глава штаба по наблюдению изданию РИА Новости.

Подать заявку на электронное голосование жителям Москвы можно до 14:00 21 июня. Оно доступно для граждан России старше 18 лет, имеющих постоянную регистрацию в столице.

Ранее Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам к Конституции РФ с 25 июня по 1 июля. В Основной закон страны предлагается внести такие изменения, как гособеспечение доступности медобслуживания, обязательная ежегодная индексация пенсий, гарантированная адресная социальная поддержка и многие другие.

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Автор: Ирина Большунова
#голосование #конституция рф

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