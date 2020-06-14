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11:23   14 Июня 2020
Общество

Собянин анонсировал снятие новых ограничений по коронавирусу в Москве

Собянин анонсировал снятие новых ограничений по коронавирусу в Москве

Сроки отмены ограничений в Москве, введенных из-за сложившейся в стране и мире эпидемиологической обстановки, будут зависеть от распространения коронавирусной инфекции, заметил мэр столицы Сергей Собянин.

Власти Москвы планируют отменять целый ряд мер уже в июле. В их числе: свободное посещение массовых и спортивных мероприятий, кинотеатров и театров. При этом все решения напрямую зависят от санитарной обстановке в городе, рассказал градоначальник в эфире телеканала "Россия-1".

"Если будет ухудшаться, будем отодвигать эти сроки, если увидим, что она сохраняется, будем разрешать и все больше возвращаться к нормальной жизни", — сказал Собянин.

Самым тяжелым временем борьбы с пандемией стал май этого года, заметил мэр. Тогда врачи выявляли много пациентов с диагнозом "коронавирусная инфекция". Сейчас ситуация в разы улучшилась: медицинские учреждения оснащены всеми необходимыми аппаратами, оборудованными койками и медикаменты, передает телеканал "360".

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Автор: Борис Нестеров
#москва #собянин #ограничения #коронавирус

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