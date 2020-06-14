Жители Приморского края смогут проголосовать по поправкам к Конституции РФ из дома

Проголосовать по поправкам к Конституции РФ жители Приморского края смогут как из дома, так и на избирательных участках по месту пребывания. Об этом сообщили власти региона и пообещали обеспечить безопасность мероприятия.

Необходимо заранее обратиться в участковую комиссию по месту пребывания или в МФЦ с 5 по 21 июня, чтобы проголосовать на дому. Приморцы должны определиться с подходящим для них участком голосования и указать его в заявлении. Пункты избирательных участков расположены на Интернет-ресурсе cikrf.ru. Операторы Информационно-справочного центра ЦИК РФ смогут проконсультировать граждан по телефону и ответить на возникшие вопросы.

Требования Роспотребнадзора будут строго соблюдаться на участках. Помещения продезинфицируют, жители пройдут температурный контроль, получат маски и перчатки. Для соблюдения социальной дистанции предусмотрены разметки. Голосование по поправкам к Конституции РФ пройдет с 1 по 25 июня. Среди дополнений к Основному закону значатся: обеспечение государством качественного медобслуживания, ежегодная индексация пенсий и многое другое.

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