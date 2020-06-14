Российские медики выявили за сутки 8835 случаев коронавируса

Оперштаб сообщает о 8835 новых случаях коронавирусной инфекции, выявленных за последние сутки по всей России. За сутки скончались 119 человек, общее количество жертв составляет 6948 человек. Об этом стало известно в воскресенье.

По данным организации, за последние сутки новый вирус был обнаружен в 84 регионах страны. Более 36% человек (3198) не имели клинических проявлений болезни. Общее число пациентов с COVID-19 в России превысило 528 964 тысячи человек в 85 регионах.

Добавим, что в России с 25 июня по 1 июля пройдет голосование по поправкам в Конституцию. Президент РФ Владимир Путин предлагает закрепить в Основном законе страны важнейшие положения, призванные улучшить жизнь россиян, среди них — право на качественную и доступную медицинскую помощь.