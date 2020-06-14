Патриарх Кирилл начал церемонию освящения главного храма Минобороны РФ

Церемония освящения собора Воскресения Христова — главного храма Вооруженных сил России — проходит в Подмосковье с участием патриарха Кирилла и епископа Клинского Стефана (Привалова).

Открытие храма планировалось провести еще в мае, однако мероприятие пришлось отменить в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщает Федеральное агентство новостей. Российский министр обороны Сергей Шойгу, его заместитель Юнус-Бек Евкуров и другие присутствуют на торжественной церемонии.

Храм возвели в честь 75-летия годовщины Великой Победы. Представители Минобороны РФ выразили надежду, что, посещая этом храм, прихожане будут помнить цену, которой стоила советским солдатам мирная жизнь россиян.