Цены на вторичное жилье в России начинают снижаться

Стоимость квадратного метра жилья на российском вторичном рынке снижается. К такому выводу пришли аналитики сервиса ЦИАН, проанализировавшие изменение динамики развития в сфере недвижимости.

Средняя стоимость квадратного метра на рынке вторичного жилья в июне снизилась до 77,7 тыс. рублей. В мае этот показатель был выше на 1,3%. Изменения зафиксированы в большинстве городах-миллионников, причем они заметны в Челябинске и Уфе, пишет "Коммерсант" со ссылкой на аналитиков ЦИАН.

Вероятной причиной изменений стала активность потребителя. Россияне предпочитают покупать квартиры в новостройках, так как данный сектор рынка предлагает наиболее выгодные условия ипотечного кредитования. В данный момент гражданин РФ может взять заем под льготные 6,5% годовых. В будущем программа социальной поддержки может быть усилена за счет новых застройщиков.