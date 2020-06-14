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10:23   14 Июня 2020
Экономика

Финансовый эксперт: российские банки смогли преодолеть связанные с пандемией трудности

Финансовый эксперт: российские банки смогли преодолеть связанные с пандемией трудности

Пандемия коронавируса стала серьезным вызовом для российских банков, и они смогли справиться с временными трудностями и сохранили свою активность. Такую точку зрения выразил выпускающий редактор профильного издания "Банки Сегодня" Артем Мацун.

В комментарии для Медиагруппы "Патриот" и ФБА "Экономика сегодня" он выразил мнение, что в ближайшее время главной стратегией развития кредитных учреждений станет цифровизация. Отделения будут более технологичными, однако их число сократится, считает эксперт. При этом более развитой окажется банковская онлайн-продукция, и важную роль в укреплении отрасли будут играть технологии.

Мацун не исключил, что с развитием технологий активизируются и мошенники, поэтому организациям придется уделить внимание безопасности клиентов. Так, ранее российские банки обратились к Центробанку РФ с предложением блокировать сомнительные денежные переводы без согласия клиента, если он не выходит на связь в течение двух дней.

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Автор: Василий Пименов
#банки #технологии #пандемия

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