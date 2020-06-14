Berlingske: планы на «мир в Арктике» разбиваются о реальность

Автор доклада о политике безопасности в Арктике старший исследователь Датского института международных исследований Миккель Рунге Олесен призвал правильно подойти к вопросу Арктики, поскольку на кону стоят важные интересы страны.

«В интересах Королевства Дании сохранять идею об Арктике как о территории мира. Но мы должны учитывать, что в последние годы эта идея подвергалась сильному давлению», — отметил исследователь.

Согласно докладу, в мае 2019 года госсекретарь США Майк Помпео на ежегодной встрече Арктического совета в Хельсинки заявил, что Вашингтон не позволит Пекину превратить арктические районы в новое Южно-Китайское море. Аналогично он высказался в сторону РФ и подчеркнул, что «на снегу уже остаются следы российских военных сапог».

Однако речь Помпео возмутила многих присутствовавших на встрече, потому что вопросы политики безопасности в Арктическом совете поднимать не принято. Дания последовала примеру США и решила разработать собственную стратегию.

«США — самый важный союзник Дании. Вне зависимости от того, что мы как маленькое государство думаем, например, о Китае в Арктике, мы должны учитывать мнение американцев, которые убеждены, что это серьезно», — сказал Миккель Рунге Олесен.

Датский институт международных исследований предложил создать новый форум для обсуждения вопросов политики безопасности. Поскольку тему лучше не поднимать в Арктическом совете, посвященном мирным отношениям в Арктике.

Другая рекомендация коснулась Дании, которой посоветовали следить за действиями РФ и КНР в регионе. Также призвали повысить приоритетность контактов с США, чтобы развеять беспокойство американцев в связи с событиями в регионе.

«Это наиболее срочная задача», — добавил Миккель Рунге Олесен.

Кроме того, Дании необходим равноправный диалог с Фарерскими островами и Гренландией. В докладе подчеркнули, что жители Торсхавна и Нуука чувствуют безучастность в принятии решений.

Также важно активизировать диалог о так называемых «красных линиях», например, в отношении инвестиций в Дании. Премьер-министр Метте Фредериксен отметила в интервью газете Berlingske, что телекоммуникации относятся к критически важной инфраструктуре, а потому попадают в сферу политики безопасности.