Украинский политолог отметил разочарование населения страны работой Зеленского

Политические конкуренты президента Украины Владимира Зеленского не имеют достаточной поддержки среди населения страны. По мнению украинского социолога Евгения Копатько, депутат Юлия Тимошенко и экс-президент Петр Порошенко утратили свои позиции.

Ранее были обнародованы результаты опроса, который показал, что за Зеленского готовы проголосовать лишь 40% населения Украины. Как заявил Копатько в интервью украинскому изданию Replyua.net, в нынешнем президенте страны граждане разочаровались, но рейтингу главы государства "помогает" коронавирус.

Эксперт отмечает, что население страны разочаровалось властью, люди не видят никаких перспектив для улучшения ситуации. Несмотря на это, Зеленский, на фоне своих возможных конкурентов, выглядит предпочтительнее.