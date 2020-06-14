Свердловские власти объяснили, почему ветераны не смогут посетить парад Победы

Ветераны из Екатеринбурга не смогут посетить парад Победы, запланированный на 24 июня, из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Ежедневно в регионе медики фиксируют около 200 случаев COVID-19, напомнил он. Для пожилых жителей по-прежнему действует режим самоизоляции, написал губернатор на своей странице в социальной сети Instagram.

Решение о проведении парада пока находится на рассмотрении, добавил Евгений Куйвашев. Если он состоится, для ветеранов будет организована телетрансляция. Кроме того, парад можно будет посмотреть через интернет. За прошедшие сутки российские медики выявили 8706 случаев COVID-19 в стране, отмечает канал "360".