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9:36   14 Июня 2020
Политика

Варшава назвала "недоразумением" вторжение польских военных в Чехию

Варшава назвала "недоразумением" вторжение польских военных в Чехию

Польские военные в мае этого года "по ошибке" вторглись на территорию Чехии и обосновались в приграничном районе Пельгржимов. Об этом заявил представитель чешского МИД/

Польские военные занимались охраной границ двух стран. После их закрытия из-за пандемии вируса COVID-19 военные проникли на территорию Чехии и обосновались в районе Пельгржимов, закрыв местным жителям доступ в одну из местных церквей, пишет издание "Известия".

Варшава назвала этот инцидент недоразумением, осуществленным без враждебного намерения. Польские военные уже вернулись в свою страну, сообщил представитель МИД Чехии. Он отметил, что Прага пока не получила формального заявления с объяснением случившегося.

Министерство национальной обороны Польши признало факт пересечения границы, уточнив, что военные ошиблись. Информация о продолжительности "вторжения" не уточнялась.

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Автор: Кристина Мокроусова
#польша #чехия #военные

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