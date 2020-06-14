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9:09   14 Июня 2020
Политика

Сатановский объяснил, почему США отказались показать спутниковые снимки MH17

Сатановский объяснил, почему США отказались показать спутниковые снимки MH17

США своим отказом предоставлять дополнительные материалы по делу о крушении малайзийского Boeing-777 "захлопнули крышку гроба" над делом МН17, считает политолог Евгений Сатановский.

По мнению политолога, американские власти демонстрируют странное поведение. Сатановский считает, что у Соединенных Штатов на самом деле нет снимков, которые смогли бы показать, кто сбил самолет.

В своем блоге политолог также подчеркивает, что, скорее всего, это разоблачат, а главе Белого дома Дональду Трампу этот скандал не нужен. Сатановский называет "несерьезным" заявлением Министерства обороны США о том, что спутниковые снимки им якобы не предоставили.

Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, направлявшийся из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение в Донбассе в июле 2014 года, погибли 298 человек. По предварительной версии, самолет сбила зенитная ракета.

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Автор: Руслан Неглинный
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