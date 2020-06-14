Постепенные физические нагрузки помогут вернуть утраченную на самоизоляции форму

Важно постепенно приходить к физическим тренировкам, если во время самоизоляции ничем не занимались. Об этом заявила тренер "Бегового сообщества" Светлана Уварова.

В интервью RT Уварова дала несколько советов по возвращению потерянной во время самоизоляции физической формы. Она рассказала, что в этот долгий период тело успело приобрести некоторые привычки, от которых будет непросто избавиться быстро. Она отметила, что важно настроиться на новый режим дня и возвращаться к занятиям спортом постепенно.

Тренер предупреждает, что нужно не переусердствовать в упражнениях, а постепенно выполнять небольшие тренировки. Уварова рекомендует начать сорокаминутными занятиями по два-три раза в неделю. Она отметила, что важно равномерно увеличивать нагрузки. Не стоит игнорировать пользу от правильного трехразового питания и полезного перекуса в периоды голодания.