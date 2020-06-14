Соловьев считает видеообращение Ефремова нарушением домашнего ареста

Актер Михаил Ефремов мог нарушить условия домашнего ареста в связи с записью и публикацией видеообращения с извинениями перед семьей погибшего в ДТП с участием актера. Об этом заявил известный телеведущий Владимир Соловьев.

Ефремов в понедельник вечером за рулем Jeep Grand Cherokee устроил ДТП в центре Москвы. Артист, будучи в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу. В результате произошло столкновение с автомобилем Lada, водитель которого, 57-летний Сергей Захаров, скончался в больнице от полученных травм. Следы наркотических веществ также обнаружили в крови Ефремова. Возбуждено уголовное дело, артисту грозит до 12 лет тюрьмы.

Таганский суд Москвы ранее назначил в отношении актера меру пресечения в виде домашнего ареста до 9 августа. Накануне Ефремов записал видеообращение, в котором попросил прощения у родственников погибшего. Похороны Захарова прошли в четверг.

Соловьев считает, что таким образом Ефремов мог нарушить условия домашнего ареста. Телеведущий напомнил, что домашний арест не предполагает возможности использования мобильной связи. Соловьев написал об этом в своем Telegram-канале.

Адвокат Сергей Жорин ранее предположил, что в случае признания обращения Ефремова нарушением меры пресечения она может быть ужесточена и актера поместят под стражу. Об этом юрист сообщил РИА Новости.