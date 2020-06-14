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 Началась активная фаза подготовки к голосованию по поправкам в Конституцию

Началась активная фаза подготовки к голосованию по поправкам в Конституцию
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7:38   14 Июня 2020
Общество

Началась активная фаза подготовки к голосованию по поправкам в Конституцию

Началась активная фаза подготовки к голосованию по поправкам в Конституцию

Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию провела очередную встречу, на которой была принята главная задача — провести голосование максимально безопасно для всех участников.

Во время голосования будут предусмотрены средства защиты, отдельные входы и выходы, специальная дезинфекция участков для голосования в положенное время. Жизнь возвращается в нормальное состояние, а политическая активность является ее важной частью. Поправки нацелены на укрепление уверенности в будущем. Об этом пишет "Пятый канал".

В России в поправках предлагается внести меры, которые направлены на повышение уровня жизни граждан Российской Федерации, его самосознания и материального благополучия. В числе поправок к Конституции РФ значатся: доступная медпомощь, ежегодная индексация пенсий, соцподдержка и многое другое. Голосование пройдет в период с 25 июня по 1 июля.

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Автор: Василий Пименов
#голосование #поправки #конституция

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