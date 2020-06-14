Гидрометцентр прогнозирует пятидневную "волну тепла" в России

Европейская часть России встретит жаркую и малооблачную погоду с начала недели до пятницы. Соответствующее заявление сделал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Синоптик назвал этот период солнечных дней второй "волной тепла" с начала лета, пишет РИА Новости. По прогнозам Вильфанда, с понедельника воздух прогреется на всей европейской части страны до 25 градусов, а во вторник увеличится местами до 30 градусов. Специалист отметил, что такие показатели превышают норму на четыре-пять градусов.

По словам метеоролога, холодная погода отправится в Поволожье и Урал. Прогнозируется похолодание ниже нормы в Новосибирской, Омской и Томской областях, где температура воздуха станет на пять градусов ниже нормы.