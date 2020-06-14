Пульмонолог Карабиненко назвал способы восстановления легких после COVID-19

Перенесшие COVID-19 могут длительное время восстанавливать легкие из-за их серьезных деформаций. Об этом заявил заслуженный врач России, пульмонолог Александр Карабиненко.

Карабиненко в интервью радио Sputnik рассказал, что в легких после коронавируса наблюдаются фиброзные изменения, из-за которых им предстоит долго восстанавливаться. Пульмонолог сравнивает восстановление от коронавируса с процессом лечения после свиного гриппа, эпидемия которого была в 2009 году.

Врач отметил, что необходимы укрепляющий режим и дыхательная гимнастика. По словам специалиста, комплекс должен подбираться относительно индивидуальных способностей к восстановлению.

В мире зафиксировано более 7,7 миллиона случаев коронавирусной инфекции. Всего в России выявлено около 520 тысяч человек с коронавирусом.