Жириновский предложил увеличить минимальную зарплату по всей России до 30 тысяч рублей

Ввести стандарт минимального размера зарплаты в 30 тысяч рублей по всей стране. Об этом Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил в своем Telegram-канале.

Политик пишет, что выросло число недовольных высокими зарплатами в коммерческих структурах и госкорпорациях. Жириновский считает, что необходимо установить минимальную зарплату на уровне 30 тысяч рублей в месяц. Он добавил, что это тысяча рублей в день.

Жириновский считает, что максимальная зарплата при средней в 70 тысяч рублей не должна быть выше 500 тысяч рублей. Он также отметил, что никто не должен получать по миллиону рублей в день. Политик предлагает установить самую большую зарплату президенту — 700 тысяч рублей, а депутатам — не более 500 тысяч. По мнению Жириновского, необходимо вести налоги на сверхприбыль, которые пошли бы на обеспечение полностью бесплатного образования и медицины.