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5:57   14 Июня 2020
Общество

Жириновский предложил увеличить минимальную зарплату по всей России до 30 тысяч рублей

Жириновский предложил увеличить минимальную зарплату по всей России до 30 тысяч рублей

Ввести стандарт минимального размера зарплаты в 30 тысяч рублей по всей стране. Об этом Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил в своем Telegram-канале.

Политик пишет, что выросло число недовольных высокими зарплатами в коммерческих структурах и госкорпорациях. Жириновский считает, что необходимо установить минимальную зарплату на уровне 30 тысяч рублей в месяц. Он добавил, что это тысяча рублей в день.

Жириновский считает, что максимальная зарплата при средней в 70 тысяч рублей не должна быть выше 500 тысяч рублей. Он также отметил, что никто не должен получать по миллиону рублей в день. Политик предлагает установить самую большую зарплату президенту — 700 тысяч рублей, а депутатам — не более 500 тысяч. По мнению Жириновского, необходимо вести налоги на сверхприбыль, которые пошли бы на обеспечение полностью бесплатного образования и медицины.

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Автор: Илья Романович
#жириновский #зарплаты #изменения

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