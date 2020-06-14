Минобороны рассказало о начале переброски техники для участия в параде Победы в Москве

Военная техника начала передислокацию с парадной площадки Алабино в Москву для участия в традиционном параде Победы. Об этом сообщили представители Минобороны РФ.

Механизированная колонна военной техники должна будет пройти марш протяженностью более 60 километров. Временное размещение колонны будет располагаться на специальной площадке на улице Нижние Мневники в Северо-Западном округе Москвы. Отмечается, что около 30 автомобилей военной инспекции обеспечат должную безопасность движения.

Гусеничная техника также будет доставлена в Москву. Известно, что она прибудет на железнодорожную станцию "Пресня" и совершит марш своим ходом на временную площадку в Нижних Мневниках.

Из-за распространения коронавирусной инфекции проведение парада Победы отсрочили. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что он состоится на Красной площади 24 июня 2020 года.