Шеф полиции Атланты уволилась после смерти афроамериканца, застреленного при задержании

Начальник полиции Атланты, штат Джорджия, Эрика Шилдс ушла в отставку. Об этом сообщила мэр американского города Кейша Лэнс Боттомс в ходе пресс-конференции.

В прямом эфире центральных телеканалов Боттомс сообщила, что приняла отставку Шилдс, а решение вступает в силу незамедлительно. Она подчеркнула, что применение оружия в указанном случае было неприемлемым со стороны стражей порядка. Обязанности Шилдс временно перейдут к ее заместителю Родни Брайантану.

"Она решила покинуть пост начальника полиции", — сказала Боттомс.

Напомним, Шилдс оставила свой пост из-за гибели афроамериканца, который был застрелен полицейским. Это произошло в ходе задержания, когда темнокожий местный житель сдал положительный тест на алкогольное опьянение, а после выхватил электрошокер у сотрудника полиции и попытался сбежать.