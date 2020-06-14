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4:40   14 Июня 2020
Общество

Шеф полиции Атланты уволилась после смерти афроамериканца, застреленного при задержании

Шеф полиции Атланты уволилась после смерти афроамериканца, застреленного при задержании

Начальник полиции Атланты, штат Джорджия, Эрика Шилдс ушла в отставку. Об этом сообщила мэр американского города Кейша Лэнс Боттомс в ходе пресс-конференции.

В прямом эфире центральных телеканалов Боттомс сообщила, что приняла отставку Шилдс, а решение вступает в силу незамедлительно. Она подчеркнула, что применение оружия в указанном случае было неприемлемым со стороны стражей порядка. Обязанности Шилдс временно перейдут к ее заместителю Родни Брайантану. 

"Она решила покинуть пост начальника полиции", — сказала Боттомс.

Напомним, Шилдс оставила свой пост из-за гибели афроамериканца, который был застрелен полицейским. Это произошло в ходе задержания, когда темнокожий местный житель сдал положительный тест на алкогольное опьянение, а после выхватил электрошокер у сотрудника полиции и попытался сбежать.

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Автор: Ирина Большунова
#сша #полиция #атланта

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