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4:00   14 Июня 2020
Экономика

Российские банки отменяют комиссию за переводы между регионами с 14 июня

Российские банки отменяют комиссию за переводы между регионами с 14 июня

Российские банки отменяют "банковский роуминг" с 14 июня. Речь идет о комиссиях на переводы денежных средств между клиентами одного банка в разных регионах РФ.

Инициатива об отмене "банковского роуминга" появилась еще в 2019 году. К концу года она стала законом, а теперь документ вступает в силу, пишет "Российская газета". Инициаторами закона выступили Центробанк РФ, Минфин и ФАС. 

Сбербанк уже отметил комиссию за переводы внутри банка в одном регионе и между ними уже в начале июня этого года. Но при условии, что сумма переводов за месяц не превышает отметки в 50 тыс. рублей. Если сумма больше, то комиссия составит 1% и "заморозится" на отметке в 1 тыс. рублей. 

В Сбербанке отмену "банковского роуминга" связывают с подключением к системе быстрых платежей. Она предполагает, что клиенты могут переводить до 100 тыс. рублей в месяц другим клиентам Сбербанка, а также банкам-участникам системы. 

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Автор: Борис Нестеров
#банки #сбербанк #комиссия #переводы

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