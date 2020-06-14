Адвокат Жорин считает, что обращение Ефремова могут признать нарушением домашнего ареста
Видеообращение Ефремова после ДТП может негативно отразиться на ходе дела, так как это действие могут оценить как нарушение правил домашнего ареста. Об этом заявил адвокат Сергей Жорин.
Юрист сообщил, что в условиях домашнего ареста отмечается запрет на использование интернета и мобильной связи. По его словам, Ефремов мог нарушить правила и записать видео самостоятельно и выложить его в интернет. Он отметил, что при нарушении меры пресечения артисту грозит изменение меры наказания на более строгую. Адвокат считает, что Ефремов искренне принес извинения. Он допустил, что в некоторых моментах Ерфемов добавил драматизма. Об этом пишет "Пятый канал".
Ефремов спустя четыре дня после страшнейшего ДТП выложил в Сеть видеозапись с обращением к семье погибшим и всем, кто ему доверял, Артист признает свою вину, говорит, что всех предал.
Вечером в понедельник 8 июня Михаил Ефремов стал виновником ДТП со смертельным исходом. Водитель авто, в которого врезался "Джип" артиста, скончался от полученных травм в больнице. Ефремов за рулем оказался в состоянии алкогольно опьянения, в его крови также обнаружили следы наркотических веществ. Ему грозит до 12 лет колонии.