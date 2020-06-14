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2:50   14 Июня 2020
Политика

Соловьев не поверил пацифистской риторике Трампа

Соловьев не поверил пацифистской риторике Трампа

Российский телеведущий Владимир Соловьев в своем Telegram-канале высказал свое недоверие недавним заявлениям президента США Дональда Трампа, который объявил, что Белый дом полностью отказался от "эры бесконечных войн".

Соловьев добавил в своем посте, что после подобных риторик обычно все "и начинается". На днях глава Белого дома официально заявил, что Вашингтон более не намерен отправлять своих солдат в другие страны для оказания помощи и разрешения конфликтов.

США, продолжил Трамп, не являются мировыми полицейскими, но у Вашингтона есть все ресурсы для того, чтобы отвечать на любые внешние угрозы.

Удивительно, но за несколько дней до этого пацифистского заявления Трамп в конгрессе сообщил, что военный контингент США, дислоцированный на территории прочих стран, останется на определенное время.

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Автор: Юлия Яковлева
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