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Глава комитета Госдумы по обороне раскритиковал гей-ролик Киркорова о десантниках

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2:14   14 Июня 2020
Политика

Глава комитета Госдумы по обороне раскритиковал гей-ролик Киркорова о десантниках

Глава комитета Госдумы по обороне раскритиковал гей-ролик Киркорова о десантниках

Бывший командующий ВДВ, глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов призвал Филиппа Киркорова удалить из соцсетей ролик, в котором артист предстал в образе десантника. Шаманов считает, что певец должен извиниться за свой "пасквиль".

Председатель комитета нижней палаты парламента по обороне, бывший командующий Воздушно-десантными войсками Владимир Шаманов заявил, что Филиппу Киркорову лучше принести извинения за свой ролик, который был опубликован на его странице в Instagram. Певец снялся в нем в роли гея, который по сюжету звонит своему бывшему сослуживцу-десантнику.

Шаманов призвал Киркорова, чтобы он принес извинения за свой "пасквиль". Экс-командующий ВДВ рекомендовал артисту поскорее убрать этот ролик из социальных сетей для его же блага, передает РИА Новости.

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Автор: Кристина Мокроусова
#госдума #вдв #десантники #певец #киркоров #шаманов

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