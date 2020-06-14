Российские и турецкие военнослужащие провели совместное патрулирование в Сирии

Военные РФ и Турции совершили патрулирование по маршруту в сирийской провинции Хасака. Об этом сообщил российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

Власти РФ и Турции провели очередное патрулирование в Хасаке в рамках реализации Меморандума о взаимопонимании, принятого 22 октября 2019 года в рамках урегулирования конфликта на севере Сирии. Глава ЦПВС Александр Щербицкий на брифинге заявил, что подразделения военной полиции РФ совершили очередное патрулирование в провинциях Алеппо, Ракка и Дейр-эз-Зор.

Прекращение военных действий продолжает действовать в Идлибской зоне деэскалации с начала марта 2020 года, в соответствии с договоренностями властей РФ и Турции. Контр-адмирал Щербицкий доложил, что за прошлые сутки атакующих действий со стороны подконтрольных Анкаре незаконных вооруженных формирований не зафиксировано.