Китайские журналисты не исключили жесткий ответ РФ на претензии Японии по Южным Курилам

Японские власти могут перейти к более ужесточенным действиям в попытках добиться от РФ передачи Курильских островов. Об этом сообщает китайское издание Sohu.

Правительство Японии надеется решить вопрос касательно оспариваемых территорий Южных Курил в свою пользу. Премьер-министр страны Синдзо Абэ не теряет ни единой возможности обсудить этот вопрос во время переговоров с представителями российской стороны.

Китайские эксперты полагают, что японские власти могут перейти к более решительным действиям. Курильские острова являются болезненной темой для Страны восходящего Солнца. Журналисты полагают, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ сможет решить вопрос Курил до своего ухода, а его имя навсегда будет вписано в историю при успешном разрешении дела.

Что касается России, то она не меняет своих взглядов относительно Курил. Власти РФ неоднократно заявляли, что суверенитет государства над этими островами оспорить невозможно.

Японские власти, по всей видимости, понимают, что у них не получится добиться передачи островов под свой контроль дипломатическим путем. Эксперты задаются вопросом, могут ли они применить военную силу, чтобы добиться своей цели. Однако РФ ответит на это достаточно жестко, передает "ПолитРоссия".