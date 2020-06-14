Латынина признала фейком письмо врачей из Нижнекамска и извинилась перед медиками

Журналистка Юлия Латынина в своей передаче на "Эхе Москвы" призналась, что озвученное ею в прошлом выпуске "обращение" якобы от врачей Нижнекамска оказалось фейком. Латытина принесла извинения перед врачами Татарстана.

Латынина призналась, что купилась на "письмо злонамеренного фейкодела", извинившись за то, что озвучила его содержание, в котором приводилась ложная информация о количестве выявленных случаев коронавируса в Татарстане.

Журналистка отметила, что письмо ей передала глава "Альянса врачей" Анастасия Васильевой. Следственный комитет ранее начал проверку по факту распространения дезинформации о ситуации с COVID-19.

Фейк о ситуации с коронавирусом в Татарстане далеко не первый подобный случай, Латынину уже неоднократно приходилось уличать в распространении ложной информации. Деятельность таких людей, как Латынина, является пропагандой, считает политолог Дмитрий Гусев. Журналист всегда изучает информацию с разных сторон, а не манипулирует фактами. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.