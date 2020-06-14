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0:31   14 Июня 2020
Политика

Собянин назвал самый тяжелый период по заболеваемости COVID-19 в Москве

Собянин назвал самый тяжелый период по заболеваемости COVID-19 в Москве

Пик коронавирусной заболеваемости в Москве пришелся на конец апреля и начало мая, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Об этом градоначальник сообщил в эфире телеканала "Россия 24".

Мэр Москвы отметил, что май был самым тяжелым месяцем, учитывая, что именно на этот период пришелся пик зафиксированных случаев коронавируса. Собянин сообщил, что за прошлый месяц в столице умерло чуть более 5 200 пациентов, включая тех, у которых имелся положительный результат теста на наличие COVID-19. Глава города выразил соболезнования всем, кто потерял своих близких.

Столичный градоначальник добавил, что все медики обеспечены самыми современными средствами лечения. Однако Собянин считает, что не нужно забывать о коварстве болезни COVID-19, которая провоцирует ряд хронических заболеваний, передает РИА Новости.

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Автор: Василий Пименов
#москва #собянин #коронавирус

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