Захарова поделилась впечатлениями от "жестких" дипломатических переговоров
Российские дипломаты, исчерпав аргументы, никогда не позволяли себе "громко" покидать переговоры. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В интервью Сергею Минаеву в Instagram Захарова рассказала, что была свидетелем эмоциональных переговоров, когда дипломаты аргумент за аргументом высказывают свою позицию.
"Ты сидишь с замиранием сердца – вот сейчас все взорвется от эмоций", — описала Захарова свои впечатления.
Это эмоции по накалу риторики, по накалу аргументации, подчеркнула представитель МИД. По словам Захаровой, она наблюдала различные демарши, но российские дипломаты никогда уходили с переговоров, хлопнув дверью.