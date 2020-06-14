Захарова поделилась впечатлениями от "жестких" дипломатических переговоров

Российские дипломаты, исчерпав аргументы, никогда не позволяли себе "громко" покидать переговоры. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В интервью Сергею Минаеву в Instagram Захарова рассказала, что была свидетелем эмоциональных переговоров, когда дипломаты аргумент за аргументом высказывают свою позицию.

"Ты сидишь с замиранием сердца – вот сейчас все взорвется от эмоций", — описала Захарова свои впечатления.

Это эмоции по накалу риторики, по накалу аргументации, подчеркнула представитель МИД. По словам Захаровой, она наблюдала различные демарши, но российские дипломаты никогда уходили с переговоров, хлопнув дверью.