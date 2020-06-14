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0:03   14 Июня 2020
Политика

Захарова поделилась впечатлениями от "жестких" дипломатических переговоров

Захарова поделилась впечатлениями от "жестких" дипломатических переговоров

Российские дипломаты, исчерпав аргументы, никогда не позволяли себе "громко" покидать переговоры. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В интервью Сергею Минаеву в Instagram Захарова рассказала, что была свидетелем эмоциональных переговоров, когда дипломаты аргумент за аргументом высказывают свою позицию. 

"Ты сидишь с замиранием сердца – вот сейчас все взорвется от эмоций", — описала Захарова свои впечатления. 

Это эмоции по накалу риторики, по накалу аргументации, подчеркнула представитель МИД. По словам Захаровой, она наблюдала различные демарши, но российские дипломаты никогда уходили с переговоров, хлопнув дверью.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #политика #мид рф #захаров

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