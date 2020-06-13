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23:25   13 Июня 2020
Общество

Оперштаб: в Москве за сутки скончались 50 пациентов с подтвержденным COVID-19

Оперштаб: в Москве за сутки скончались 50 пациентов с подтвержденным COVID-19

Общее число умерших в регионе достигло 3281 человек. Об этом сообщает оперативный штаб Москвы.

Оперативный штаб Москвы предоставил новые статистические данные по коронавирусной ситуации в регионе.Число летальных исходов за прошедшие сутки пациентов с коронавирусом в Москве составило 50 человек.

Ранее оперативный штаб запустил интерактивную карту по выходу регионов из режима самоизоляции. Она показывает, на каком этапе отмены введенных ранее ограничительных мер находится каждый конкретный регион.

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Автор: Илья Романович
#москва #рф

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