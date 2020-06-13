Российский СПГ может положить конец доминированию США на рынке

Компания "Новатэк" планирует нарастить объемы производства сжиженного природного газа. Россия может положить конец доминированию США на рынке СПГ, где уже сейчас она является одним из крупнейших экспортеров.

Россия является одним из крупнейших мировых экспортеров сжиженного природного газа. По итогам 2019 года объем экспортированного СПГ превысил 29 млн тонн.

Ведущим производителем является российская компания "Новатэк", которая в прошлом году поставила на рынок 18,6 млн тонн СПГ. В 2020 году компания планирует увеличить поставки еще на один миллион тонн. В частности, этого удастся достичь при помощи запуска четвертой линии завода "Ямал СПГ". При производстве будет применяться особая отечественная технология сжижения "Арктический каскад".

Компания "Новатэк" наращивает производство в стремлении увеличить свою долю на рынке сырья на фоне того, как в США наблюдается снижение объемов добычи и загрузки мощностей. При этом именно компанию "Новатэк" официальные лица в Вашингтоне считают основной угрозой для "энергетического доминирования" США, отмечает "ПолитПазл".