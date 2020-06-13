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21:43   13 Июня 2020
Политика

Реактивный снаряд упал на территории авиабазы Таджи в Ираке

Реактивный снаряд упал на территории авиабазы Таджи в Ираке

Авиабаза Таджи в Ираке, на которой расквартированы американские военнослужащие, подверглась ракетному обстрелу. На территории базы упал реактивный снаряд, сообщил телеканал Al Arabiya.

Информации о возможных погибших или раненых, а также материальном ущербе военным объектам на иракской базе Таджи к настоящему моменту не поступало.

Авиабаза в Ираке, на которой базируются и военные США, неоднократно подвергалась ракетным обстрелам с конца прошлого года, когда в результате американских провокационных действия обострилась ситуация в регионе. В марте 2020 года свыше 15 ракет упали на территории базы. Сообщалось, что жертвами атаки стали трое военнослужащих коалиции во главе с США, еще 12 военных пострадали.

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Автор: Василий Пименов
#сша #ирак #обстрел #военные #база

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