Реактивный снаряд упал на территории авиабазы Таджи в Ираке

Авиабаза Таджи в Ираке, на которой расквартированы американские военнослужащие, подверглась ракетному обстрелу. На территории базы упал реактивный снаряд, сообщил телеканал Al Arabiya.

Информации о возможных погибших или раненых, а также материальном ущербе военным объектам на иракской базе Таджи к настоящему моменту не поступало.

Авиабаза в Ираке, на которой базируются и военные США, неоднократно подвергалась ракетным обстрелам с конца прошлого года, когда в результате американских провокационных действия обострилась ситуация в регионе. В марте 2020 года свыше 15 ракет упали на территории базы. Сообщалось, что жертвами атаки стали трое военнослужащих коалиции во главе с США, еще 12 военных пострадали.