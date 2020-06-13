США готовят провокацию против гуманитарных конвоев РФ с помощью отрядов "Психологических операций". Об этом сообщил Федеральному агентству новостей источник в Сирийской Арабской Армии.

Соединенные Штаты не планируют менять тактику и свое поведение по отношению к РФ и Сирии. Конвои с гуманитарной помощью приводят правительство США в гнев. Американские власти до сих пор пытаются поднять свой авторитет при помощи дискредитации военных РФ, которые на постоянной основе поставляют гуманитарные конвои и помогают сирийцам. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

"Психологический отряд" армии Соединенных Штатов Америки состоит из 40 человек. Капитан армии США уже подготовил около 20 отрядов, состоящих из членов курдской службы безопасности "Асайиш". Американские власти планируют совершать провокации в отношении российских конвоев с их помощью. Также американцы намерены дестабилизировать обстановку в районах базирования военных РФ.