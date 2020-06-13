Укусы клещей способны вызывать схожие с COVID-19 симптомы

Число пациентов с анаплазмозом, передающимся через укусы клещей, растет на территории США, пишут местные СМИ.

Заболевание по симптомам напоминает коронавирусную инфекцию, отмечается в данных Центра по контролю и профилактике заболеваний США. Они также проявляются далеко не сразу.

Наибольшее число таких инцидентов зафиксировано в северо-восточном районе Нью-Йорка, передает портал "Планета Новости". Через укус клеща человеку также могут передаться болезнь Лайма или клещевой боррелиоз.

Свежие данные о ситуации с коронавирусом в России можно узнать на официальном портале стопкоронавирус.рф. Статистика на сайте проекта обновляется каждые 24 часа. Как передает телеканал "360", врачи нашли способ не допустить летального исхода у пациентов с COVID-19.