Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Власти Новочеркасска объяснили появление плакатов ко Дню России с ошибкой

Власти Новочеркасска объяснили появление плакатов ко Дню России с ошибкой

 В АТОР дали советы россиянам, как планировать отпуск летом

В АТОР дали советы россиянам, как планировать отпуск летом
Правительство России одобрило финансирование программ развития отстающих регионов

Правительство России одобрило финансирование программ развития отстающих регионов

 Сирийские студенты из неподконтрольных Дамаску районов САР получат диплом об образовании

Сирийские студенты из неподконтрольных Дамаску районов САР получат диплом об образовании
Баранец рассказал об ответе РФ на планы США по захвату Крыма и Калининграда

Баранец рассказал об ответе РФ на планы США по захвату Крыма и Калининграда

 Белый дом выжидает момент для продления СНВ-3

Белый дом выжидает момент для продления СНВ-3
Власти Новочеркасска объяснили появление плакатов ко Дню России с ошибкой

Власти Новочеркасска объяснили появление плакатов ко Дню России с ошибкой

 В АТОР дали советы россиянам, как планировать отпуск летом

В АТОР дали советы россиянам, как планировать отпуск летом
Правительство России одобрило финансирование программ развития отстающих регионов

Правительство России одобрило финансирование программ развития отстающих регионов

 Сирийские студенты из неподконтрольных Дамаску районов САР получат диплом об образовании

Сирийские студенты из неподконтрольных Дамаску районов САР получат диплом об образовании
Баранец рассказал об ответе РФ на планы США по захвату Крыма и Калининграда

Баранец рассказал об ответе РФ на планы США по захвату Крыма и Калининграда

 Белый дом выжидает момент для продления СНВ-3

Белый дом выжидает момент для продления СНВ-3
20:08   13 Июня 2020
Экономика

Правительство России одобрило финансирование программ развития отстающих регионов

Правительство России одобрило финансирование программ развития отстающих регионов

Девять отстающих регионов России получат деньги из федерального бюджета на реализацию индивидуальных программ социально-экономического развития. Соловеющее решение опубликовано на сайте правительства.

Речь идет о выделении дополнительных средств для Республик Алтай, Карелии, Тувы, Марий Эл, Адыгеи, Калмыкии, Чувашии, Псковской области и Алтайского края на 2020-2024 годы.

Как отмечается в комментарии к распоряжению, выделение средств для этих субъектов должно способствовать росту их инвестиционной привлекательности и снижению уровня безработицы. Как ранее сообщил председатель кабинета министров Михаил Мишустин, общая сумма ассигнований на программы развития вышеперечисленных регионов в течение трех лет составит 26 млрд рублей.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#финансирование #инвестиции #правительство рф #регионы рф

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...