Правительство России одобрило финансирование программ развития отстающих регионов

Девять отстающих регионов России получат деньги из федерального бюджета на реализацию индивидуальных программ социально-экономического развития. Соловеющее решение опубликовано на сайте правительства.

Речь идет о выделении дополнительных средств для Республик Алтай, Карелии, Тувы, Марий Эл, Адыгеи, Калмыкии, Чувашии, Псковской области и Алтайского края на 2020-2024 годы.

Как отмечается в комментарии к распоряжению, выделение средств для этих субъектов должно способствовать росту их инвестиционной привлекательности и снижению уровня безработицы. Как ранее сообщил председатель кабинета министров Михаил Мишустин, общая сумма ассигнований на программы развития вышеперечисленных регионов в течение трех лет составит 26 млрд рублей.