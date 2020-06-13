Депутат Европарламента: из-за присутствия Турции в Ливии не удастся достичь мира

Европейский союз обеспокоен тем, что возникли сложности в урегулировании военного конфликта на территории Ливии ввиду того, что там находится Турция. Об этом заявило арабское издание Alsaaa24.

В Евросоюзе убеждены, что мир на территории Ливии не будет достигнуть, если в регионе продолжит присутствовать турецкая сторона, а также из-за большого количества сирийских наемников на территории Триполи, которых Турция доставила туда собственноручно, передает Федеральное агентство новостей.

Депутат Европарламента Пабло Касадо заявил, что необходимо сделать обязательство всех акторов о прекращении поставки вооружения со всех сторон, также террористов и наемников на территорию Ливии. Это является одним из важных посланий ЕС. Они надеются на то, что послание дойдет до двух сторон ливийского конфликта.

Турция продолжает поставки оружия, наемников и военной техники на территорию североафриканской страны для нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, нарушая при этом действующее оружейное эмбарго ООН и деятельность европейской мониторинговой миссии IRINI.