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19:59   13 Июня 2020
Политика

Сирийские студенты из неподконтрольных Дамаску районов САР получат диплом об образовании

Сирийские студенты из неподконтрольных Дамаску районов САР получат диплом об образовании

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 в Сирии внесла некоторые коррективы в процесс проведения аттестационных экзаменов у школьников и студентов. Экзамены смогут сдать даже студенты, оказавшиеся в неподконтрольных Дамаску районах Сирии.

Равные возможности для сдачи экзаменов предоставило всем сирийским студентам и школьникам правительство Башара Асада. Федеральное агентство новостей сообщает, что экзамены для получения диплома смогут сдать даже те студенты, которые проживают на захваченных боевиками частях Идлиба и на оккупированной Турцией территории Алеппо.

ФАН сообщает, что для проезда студентов будут использованы существующие пункты пропуска. Через один только "Ат-Таих" из Манбиджа должны приехать 2026 человек, четверть из которых уже прошли через пропускной пункт.

В связи с опасностью коронавирусной инфекции COVID-19 у всех у них взяты анализы. Помещения для сдачи экзаменов тщательно дезинфицируются после каждой партии экзаменующихся.

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Автор: Ирина Большунова
#сирия #башар асад #COVID-19

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