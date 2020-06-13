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19:42   13 Июня 2020
Общество

Власти Новочеркасска объяснили появление плакатов ко Дню России с ошибкой

Власти Новочеркасска объяснили появление плакатов ко Дню России с ошибкой

Орфографическая ошибка на плакатах ко Дню России в Новочеркасске, которая вызвала недовольство и шутки со стороны пользователей социальных сетей, произошла по вине рекламной компании, заявил и.о. главы городской администрации Юрий Лысенко.

Фотографии с плакатами в честь праздника, на которых слово "Россия" написано с одной буквой "с", являются подлинными, подчеркнул Лысенко на своей официальной странице в Facebook. По его словам, ошибка произошла именно в работе рекламной компании, которая занималась печатью и размещением баннеров и плакатов.

"Фирма-изготовитель решила доработать эскиз, не согласовав результат с нами", — приводят слова Лысенко журналисты телеканала "360".

Он также отметил, что в результате опечатки дизайнера все 15 баннеров были выпущены и размещены с "недопустимой ошибкой". Лысенко принес извинение жителям Новочеркасска.

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Автор: Юлия Яковлева
#баннер #новочеркасск

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